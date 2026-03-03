Англія

Легенда футболу наголошує на нестачі яскравих моментів.

Колишній футболіст Яя Туре поділився своїми враженнями від лондонського дербі між Арсеналом та Челсі. За його словами, матч починався цікаво, але фінальна частина залишила у нього змішані почуття.

"Спочатку гра була непогана, досить цікава, але в кінці я був трохи розчарований. Хочеться бачити яскраву гру, передачі, атаки, гольові моменти. А в підсумку ми побачили три голи після стандартних положень – трохи дивно для дербі. Дійсно важлива перемога для Арсенала, але як уболівальник, я хочу побачити більше", – зазначив Туре.

Арсенал втретє в цьому сезоні переграв Челсі, зберігаючи лідерство в АПЛ. Челсі після поразки опустився на шосту позицію турнірної таблиці, відстаючи від топ-четвірки.