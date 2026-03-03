Легенда футболу наголошує на нестачі яскравих моментів.
Яя Туре, getty images
03 березня 2026, 15:05
Колишній футболіст Яя Туре поділився своїми враженнями від лондонського дербі між Арсеналом та Челсі. За його словами, матч починався цікаво, але фінальна частина залишила у нього змішані почуття.
"Спочатку гра була непогана, досить цікава, але в кінці я був трохи розчарований. Хочеться бачити яскраву гру, передачі, атаки, гольові моменти. А в підсумку ми побачили три голи після стандартних положень – трохи дивно для дербі. Дійсно важлива перемога для Арсенала, але як уболівальник, я хочу побачити більше", – зазначив Туре.
Арсенал втретє в цьому сезоні переграв Челсі, зберігаючи лідерство в АПЛ. Челсі після поразки опустився на шосту позицію турнірної таблиці, відстаючи від топ-четвірки.