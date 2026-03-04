Football.ua представляє прев'ю матчу 29-го туру англійської Прем’єр-ліги, який пройде 4 березня та розпочнеться о 21:30.
Брайтон — Арсенал, Getty Images
04 березня 2026, 08:20
У рамках 29-го туру англійської Прем’єр-ліги лідер чемпіонату Арсенал вирушить на південне узбережжя Англії, де на Амекс Стедіум його прийматиме Брайтон. Команда Мікеля Артети продовжує боротьбу за титул, тоді як "мартини" прагнуть набрати хід наприкінці сезону та скоротити відставання від верхньої половини турнірної таблиці.
БРАЙТОН — АРСЕНАЛ
СЕРЕДА, 4 БЕРЕЗНЯ, 21:30 ▪️ АМЕКС СТЕДІУМ, БРАЙТОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРІС КАВАНА ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS
Брайтон під керівництвом Фабіана Гюрцелера проводить досить нестабільний сезон, але останні результати дають привід для оптимізму. У попередніх двох турах "мартини" здобули перемоги над Брентфордом та Ноттінгем Форест з однаковим рахунком 2:1, що дозволило перервати тривалу серію невдалих результатів. Тепер команда прагне здобути третю поспіль перемогу в АПЛ — вперше майже за рік.
На власному полі Брайтон традиційно виглядає конкурентно. У цьому сезоні команда програла вдома лише двічі в чемпіонаті, хоча водночас перемог на Амексі останнім часом небагато. В атаці важливу роль відіграє досвідчений Денні Велбек — колишній нападник Арсеналу вже забив 10 голів у поточному розіграші Прем’єр-ліги й може встановити нове особисте досягнення результативності: увійти до дуже рідкісної статистичної категорії гравців, які вперше перевищували позначку у десять м’ячів у чемпіонаті у віці 35 років і старше.
Арсенал підходить до поєдинку в статусі лідера чемпіонату. Перемога над Челсі у лондонському дербі з рахунком 2:1 у минулому турі дозволила команді Міка Артети зберегти п’ятиочкову перевагу над Манчестер Сіті, щоправда, "містяни" все ще мають матч у запасі. Лондонці демонструють стабільність — лише три поразки у 28 турах і потужна боротьба за чемпіонство незважаючи на те, що останнім часом Арсенал все ж продемонстрував певний спад та проблеми з утриманням переможного рахунку в заключному відрізку матчів.
Особливо помітний прогрес Арсеналу в гостьових матчах. Якщо на старті сезону "каноніри" забивали в середньому лише 1,2 гола за виїзну гру, то з початку року цей показник зріс до 2,3. Крім того, команда Артети залишається надзвичайно небезпечною після стандартів — уже 16 голів після кутових у чемпіонаті. У хорошій формі перебуває і Віктор Йокерес, який безпосередньо взяв участь у шести голах у семи останніх виїзних матчах, але не виключено, що швед сьогодні може отримати відпочинок та розпочати гру на лаві для запасних.
Щодо очікувань, то чекаємо побачити доволі інтенсивний матч: Брайтон намагатиметься продовжити підйом і скористатися підтримкою домашніх трибун, тоді як Арсеналу вкрай важливо втримати темп у чемпіонській гонці. "Каноніри" виглядають фаворитами завдяки стабільності та потужній атаці, однак агресивний стиль господарів може зробити цей поєдинок значно складнішим, ніж здається на папері.
За версією букмекерів, сьогодні більше шансів на успіх мають підопічні Мікеля Артети. Так, на перемогу Арсеналу в основний час пропонується коефіцієнт 1.66, тоді як потенційний успіх Брайтона оцінюється показником 4.75. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4.00.
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
БРАЙТОН : Вербрюгген — Велтман, Данк, ван Геке, Кадіоглу — Гросс, Балеба — Гомес, Гіншелвуд, Мітома — Велбек
АРСЕНАЛ : Рая — Москера, Саліба, Габріел, Калафіорі — Гаверц, Субіменді, Льюїс-Скеллі — Мадуеке, Жезус, Мартінеллі
⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ
📊 ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 1:2