СЕРЕДА, 4 БЕРЕЗНЯ, 21:30 ▪️ АМЕКС СТЕДІУМ, БРАЙТОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРІС КАВАНА ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Брайтон під керівництвом Фабіана Гюрцелера проводить досить нестабільний сезон, але останні результати дають привід для оптимізму. У попередніх двох турах "мартини" здобули перемоги над Брентфордом та Ноттінгем Форест з однаковим рахунком 2:1, що дозволило перервати тривалу серію невдалих результатів. Тепер команда прагне здобути третю поспіль перемогу в АПЛ — вперше майже за рік.

На власному полі Брайтон традиційно виглядає конкурентно. У цьому сезоні команда програла вдома лише двічі в чемпіонаті, хоча водночас перемог на Амексі останнім часом небагато. В атаці важливу роль відіграє досвідчений Денні Велбек — колишній нападник Арсеналу вже забив 10 голів у поточному розіграші Прем’єр-ліги й може встановити нове особисте досягнення результативності: увійти до дуже рідкісної статистичної категорії гравців, які вперше перевищували позначку у десять м’ячів у чемпіонаті у віці 35 років і старше.

Арсенал підходить до поєдинку в статусі лідера чемпіонату. Перемога над Челсі у лондонському дербі з рахунком 2:1 у минулому турі дозволила команді Міка Артети зберегти п’ятиочкову перевагу над Манчестер Сіті, щоправда, "містяни" все ще мають матч у запасі. Лондонці демонструють стабільність — лише три поразки у 28 турах і потужна боротьба за чемпіонство незважаючи на те, що останнім часом Арсенал все ж продемонстрував певний спад та проблеми з утриманням переможного рахунку в заключному відрізку матчів.

Особливо помітний прогрес Арсеналу в гостьових матчах. Якщо на старті сезону "каноніри" забивали в середньому лише 1,2 гола за виїзну гру, то з початку року цей показник зріс до 2,3. Крім того, команда Артети залишається надзвичайно небезпечною після стандартів — уже 16 голів після кутових у чемпіонаті. У хорошій формі перебуває і Віктор Йокерес, який безпосередньо взяв участь у шести голах у семи останніх виїзних матчах, але не виключено, що швед сьогодні може отримати відпочинок та розпочати гру на лаві для запасних.

Щодо очікувань, то чекаємо побачити доволі інтенсивний матч: Брайтон намагатиметься продовжити підйом і скористатися підтримкою домашніх трибун, тоді як Арсеналу вкрай важливо втримати темп у чемпіонській гонці. "Каноніри" виглядають фаворитами завдяки стабільності та потужній атаці, однак агресивний стиль господарів може зробити цей поєдинок значно складнішим, ніж здається на папері.