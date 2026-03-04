Іспанія

У середу ввечері відбудеться матч-відповідь баскського дербі в межах півфіналу Кубка Короля. Реал Сосьєдад спробує захистити свою мінімальну перевагу, здобуту в першій зустрічі.

Реал Сосьєдад зробив вагомий крок до фіналу, здобувши перемогу (1:0) на Сан-Мамес минулого місяця завдяки голу Беньята Туррієнтеса. Тепер "біло-блакитні" мають використати фактор домашнього поля, щоб довести справу до кінця, проте протистояння з Атлетіком у Кубку Іспанії завжди залишається непередбачуваним.

Реал Сосьєдад — Атлетік Більбао

Середа, 4 березня, 22:00, стадіон Reale Arena, Сан-Себастьян

Реал Сосьєдад тричі ставав володарем Кубка Короля, востаннє — у сезоні-2019/20, коли у фіналі був обіграний саме Атлетік. "Чурі-урдін" мають перевагу в очних кубкових зустрічах: шість перемог проти п'яти у суперника. До матчу-відповіді команда Пеллегріно Матараццо підходить після перемоги над Мальоркою (1:0), що дозволило їм закріпитися на восьмій сходинці Ла Ліги.

Атлетік прибуває до Сан-Себастьяна після нічиєї з Райо Вальєкано (1:1). Попри поразку в першій грі, "леви" перебувають у хорошій формі, не знаючи поразок у чемпіонаті з кінця січня. Команда Ернесто Вальверде посідає дев'яте місце в таблиці, відстаючи від зони єврокубків на п'ять балів. Атлетік є другою найуспішнішою командою в історії турніру з 24 титулами, останній з яких вони здобули у 2024 році. Проте статистика останніх років не на їхню користь: Атлетік не перемагав Сосьєдад у кубку з 1982 року і не вигравав у чотирьох останніх дербі поспіль.

Кадрові проблеми можуть суттєво вплинути на склад гостей. Атлетік точно не розраховує на Унаї Егілуса та Єрая Альвареса, а участь таких важливих гравців, як Ніко Вільямс, Беньят Прадос та Іньїго Руїс де Галаррета, під великим питанням. У господарів ситуація стабільніша, хоча Такефуса Кубо все ще поза грою через травму підколінного сухожилля, як і Альваро Одріосола. Очікується, що в атаці Сосьєдада вийде Мікель Оярсабаль за підтримки Карлоса Солера, тоді як у Атлетіка головною загрозою залишатимуться Іньякі Вільямс та Горка Гурусета.

Прохід Реал Сосьєдада у фінал оцінюється коефіцієнтом 1.20, тоді як успіх Атлетіка — 4.33.

Орієнтовні склади

Реал Сосьєдад: Реміро — Арамбуру, Мартін, Чалета-Цар, Гомес — Горрочатегі, Туррієнтес — Марін, Солер, Гедеш — Оярсабаль.

Атлетік: Паділья — Лекве, Вівіан, Ляпорт, Бойро — Гаурегізар, Рего — І. Вільямс, Гомес, Наварро — Гурусета.

Не зіграють: Кубо, Одріосола, Руперес (Реал Сосьєдад) — Егілус, Альварес (Атлетік).

Під питанням: Оскарссон (Реал Сосьєдад) — Руїс де Галаррета, Саннаді, Н. Вільямс, Прадос (Атлетік).

