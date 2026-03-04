СЕРЕДА, 4 БЕРЕЗНЯ, 21:30 ▪️ ЕТІХАД СТЕДІУМ, МАНЧЕСТЕР ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАРРЕН ІНГЛЕНД ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Манчестер Сіті набрав чемпіонський хід. Шість перемог поспіль у всіх турнірах і чотири виграші в АПЛ поспіль дозволяють команді Пепа Гвардіоли тримати боротьбу за титул у власних руках. В останньому турі "містяни" у надважкому матчі мінімально переграли Лідс (1:0) завдяки голу Антуана Семеньйо, який впевнено підміняє травмованого Голанда. Оборона також працює бездоганно — "сухі" матчі стали нормою для "містян" на тлі минулих проблем.

Етіхад перетворився на справжню фортецю: 13 матчів без поразок у всіх турнірах на власному полі, сім перемог поспіль. До того ж цікава статистика середи говорить сама за себе — Гвардіола виграв 24 з 26 домашніх матчів АПЛ, які відбувалися цього дня тижня. У першому колі саме гол Раяна Шеркі на 83-й хвилині приніс Сіті перемогу 2:1 на виїзді. Зараз ситуація виглядає такою, що проблем із "лісниками" у Сіті має бути менше.

Ноттінгем Форест переживає складний період. Команда йде 17-ю, лише на кілька очок випереджаючи переслідувачів. Вітор Перейра очолив клуб у лютому після непростого періоду в Вулвергемптоні, і вже встиг вивести лісників до 1/8 фіналу Ліги Європи, вибивши Фенербахче. Проте у чемпіонаті ситуація залишається напруженою — три поразки в останніх матчах.

Попри турнірні проблеми, у Форест є свої козирі. Морган Гіббс-Вайт стабільно набирає результативні бали вже четвертий сезон поспіль і залишається лідером у креативній складовій — не просто так свого часу саме Ман Сіті хотів його підписати. Ігор Жезус ефективний у єврокубках, а Елліот Андерсон — один із найкращих у лізі за виграними єдиноборствами (223), що підкреслює його ключову роль у центрі поля. Водночас виїзна статистика проти Сіті невтішна — три останні поразки із загальним рахунком 0:11.

Очікується, що господарі контролюватимуть м’яч і темп гри, намагаючись швидко зняти питання щодо результату. Форесту ж доведеться покладатися на контратаки та фізичну боротьбу. Різниця в класі й формі очевидна, але боротьба за виживання часто народжує несподівані сценарії. У той же час не забуваємо, що з іншого боку в нас йде боротьба за чемпіонство, тому кожному з колективів є що втрачати сьогодні.