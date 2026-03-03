Англія

Капітан команди може залишитися на Олд Траффорд ще щонайменше на сезон.

Манчестер Юнайтед сподівається, що Бруну Фернандеш залишиться в клубі щонайменше ще на один рік. Про це повідомляє talkSPORT із посиланням на власні джерела.

Минулого літа майбутнє португальця опинилося під питанням після його слів про те, що керівництво клубу було готове розглянути варіант із відходом гравця на тлі інтересу з боку Саудівської Аравії.

Наразі контракт капітана розрахований трохи більше ніж на рік, а в угоді передбачено клаусулу в розмірі близько 57 мільйонів фунтів, яку можуть активувати європейські клуби після завершення сезону.

Втім, у Манчестер Юнайтед налаштовані оптимістично. Команда під керівництвом Майкла Карріка веде боротьбу за потрапляння до Ліги чемпіонів, і в клубі вважають, що 31-річний півзахисник схиляється до продовження виступів на Олд Траффорд.

Фернандеша розглядають як ключову фігуру в проєкті, а влітку манкуніанці планують активну трансферну кампанію. Серед потенційних цілей клубу називають Карлоса Балеба, Адама Вортона, Елліота Андерсона, Матеуса Фернандеша та Сандро Тоналі. Після вдалих підписань Браяна Мбемо та Матеуса Куньї минулого літа в Юнайтед знову роблять ставку на гравців із досвідом виступів у Прем’єр-лізі.

У поточному сезоні Бруну Фернандеш демонструє стабільну результативність: на його рахунку сім голів і 14 результативних передач у всіх турнірах. Раніше повідомлялося, що португалець готовий залишитися в Манчестер Юнайтед за однієї умови — якщо вдастся вийти до Ліги чемпіонів.