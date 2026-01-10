Англія

Завершилися матчі Кубка Англії.

В рамках 1/32 фіналу Кубка Англії завершилися чотири матчі, один з яких за участі українського захисника Віталія Миколенка.



Евертон вдома у серії пенальті поступився Сандерленду та вилетів з турніру вже на ранній стадії змагань.

Евертон — Сандерленд 1:1 (по пенальті 0:3)

Гол: Гарнер 89 (пен.) — Ле Фе, 30

Евертон: Пікфорд — Паттерсон, О'Браєн, Тарковські, Миколенко — Рель, Гарнер, Армстронг — Діблінг (Баррі, 75), Бету, Макніл

Сандерленд: Руфс — Г'юм, Мукіеле, О'Нієн, Циркін — Джака, Садікі — Адінгра (Броббі, 71), Ле Фе, Мандл — Маєнда (Баллард, 71)

Попередження: Садікі

Представник шостого дивізіону Англії вдома сенсаційно переграв чинного володаря Кубка Англії Крістал Пелес.

Макклсфілд Таун — Крістал Пелес 2:1

Голи: Доусон 41, Баклі-Рікеттс 63 — Піно 90.

Вулвергемптон — Шрусбері Таун 6:1

Голи: Ларсен 9, 41, 58, Аріас 11, Гомеш 87, Арокодаре 90+2 — Маркус 27.

Челтнем Таун — Лестер 0:2

Голи: Дака 23, Мавідіді 45.