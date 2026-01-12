Англія

На нас чекає "лондонське дербі".

Головний тренер лондонського Челсі Ліам Росеньйор висловився напередодні півфінального матчу Кубка Ліги з Арсеналом. Його слова наводить BBC.

«Арсенал сильний у всьому. Це потужна команда. Справа не в тому, щоб грати як раніше. Ви повинні керувати своїм 1%, щоб бути сильною командою, здатною перемагати якомога різноманітніше.

Я їх поважаю. Думаю, вони поставляться до нас з повагою, бо ми теж сильні. Не знаю, хто називає їх ФК «Стандартні положення». Я напевно не з їхнього числа. Ця команда дуже сильна без м'яча.

Вони також мають чітке уявлення про те, як поводитися з м'ячем. Крім того, Арсенал добре організовані і чудово справляються з поставленими завданнями. Саме так все має бути, якщо ви хочете досягти успіху», – сказав Росеньйор.

Матч Челсі — Арсенал відбудеться 14 січня, о 22:00 за київським часом.