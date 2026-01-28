Англія

Оскар Бобб переїжджає на Крейвен Коттедж.

Вінгер Манчестер Сіті Оскар Бобб стане гравцем лондонського Фулгема. Про закриття угоди повідомив авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

За перехід 22-річного норвежця «дачники» заплатять близько 30 мільйонів євро. Керівництво Манчестер Сіті також наполягло на включенні в угоду пункту про відсоток від наступного трансферу: містяни отримають 20% від суми майбутнього перепродажу гравця.

Для Бобба цей трансфер — можливість отримати стабільне місце в основі, якого йому бракувало в команді Хосепа Гвардіоли. У поточному сезоні норвежець не зміг виграти конкуренцію в зірковій атаці містян: він взяв участь у 15 матчах, але результативними діями майже не відзначився (0 голів та 1 асист).

Перехід до амбітного Фулгема має дозволити технічному вінгеру розкрити свій потенціал у АПЛ, отримуючи значно більше ігрового часу перед майбутнім ЧС 2026