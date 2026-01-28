Англія

Манчестер Сіті заблокував трансфер Натана Аке в Мілан через кадрові проблеми в обороні.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола не схвалює ідею продажу центрального захисника Натана Аке. Хоча раніше припускалося, що "містяни" розглянуть пропозиції щодо нідерландця у зимове трансферне вікно, криза травм у захисній лінії змусила клуб змінити плани.

Як повідомляє Voetbal International, у підписанні Аке зацікавлений Мілан. Італійський клуб уже звернувся до Манчестер Сіті із запитом, проте керівництво англійського гранда та Гвардіола відмовилися вести будь-які переговори.

Трудова угода 30-річного захисника закінчується за півтора року. Наразі портал Transfermarkt оцінює гравця у 18 млн євро. Крім італійців, інтерес до футболіста також приписували Барселоні.

Раніше повідомлялося, що Борнмут активує опцію викупу захисника Мілана.