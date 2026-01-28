Ліга чемпіонів

Іспанський нападник відновився після травми стегна та готовий зіграти проти Копенгагена.

Барселона повідомила позитивні новини щодо стану здоров’я Феррана Торреса.

Як інформує пресслужба каталонського клубу, 25-річний нападник отримав медичний дозвіл на участь у матчах та включений до заявки команди на поєдинок проти Копенгагена у 8-му турі загального етапу Ліги чемпіонів.

Ферран Торрес відновився після травми стегна, якої зазнав 18 січня у матчі чемпіонату Іспанії проти Реала Сосьєдад. Після ушкодження форвард пропустив кілька поєдинків, проте тепер медичний штаб визнав його повністю готовим до повернення на поле.

У поточному сезоні Торрес демонструє результативну гру: на його рахунку 15 забитих м’ячів і одна результативна передача у 27 матчах у всіх турнірах.

Після семи турів загального етапу Ліги чемпіонів Барселона посідає 9-те місце в турнірній таблиці, тоді як Копенгаген розташовується на 26-й позиції.