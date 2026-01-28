Італія

Орендна угода розрахована до кінця сезону.

Лаціо на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з півзахисником Аталанти Даніелем Мальдіні.

Орендна угода з 24-річним італійцем розрахована до літа 2026 року.

Також контракт включає опцію викупу футболіста за 10 мільйонів євро, а ще 2 млн євро прописані у якості бонусів. Сама оренда коштувала "орлам" один мільйон євро.

Зазначається, що якщо сторони підпишуть повноцінний контракт, то він буде розрахований до літа 2030 року з окладом близько 1,4 млн євро за сезон.

Нинішнього сезону Мальдіні, який був викуплений у Монци минулої зими за 10 млн євро, провів 11 матчів, у яких віддав одну гольову передачу.