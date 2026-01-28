Англія

30-річний вінгер перебрався до лондонського клубу з Фулгема та возз’єднався з Нуну Ешпіріту Санту

Вест Гем Юнайтед офіційно оголосив про підписання колишнього вінгера збірної Іспанії Адами Траоре.

30-річний футболіст приєднався до "молотобійців" з Фулгема за нерозголошену суму трансферу. У Вест Гемі Траоре знову працюватиме під керівництвом головного тренера Нуну Ешпіріту Санту, з яким уже співпрацював раніше у Вулвергемптоні.

Адама Траоре народився у Барселоні та є вихованцем академії Барселони. До Прем’єр-ліги він перебрався у 2015 році, підписавши контракт з Астон Віллою.

Загалом він провів 262 матчі в чемпіонаті Англії, забив 14 голів і віддав 25 результативних передач, виступаючи за Астон Віллу, Мідлсбро, Вулвергемптон та Фулгем.