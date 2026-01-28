Англія

Капітан "червоних дияволів" прийме рішення щодо свого майбутнього після призначення нового постійного тренера.

Чутки про можливий відхід Бруну Фернандеша з Манчестер Юнайтед продовжують набирати оберти. За даними The Touchline, 31-річний футболіст "вкрай незадоволений" тим, як здійснюється управління клубом.

Португальський півзахисник зачекає на призначення нового постійного тренера, перш ніж приймати рішення щодо свого майбутнього. Ймовірно, гравець буде готовий змінити оточення, якщо вибір керівництва "червоних дияволів" його не задовольнить.

Нагадаємо, що нинішній керманич Майкл Каррік працює у статусі тимчасового виконувача обов'язків головного тренера, а його контракт розрахований до літа. На початку січня у відставку був відправлений Рубен Аморім. Інтерес до Фернандеша вже давно проявляють представники чемпіонату Саудівської Аравії.

