Англія

На досвідченого розраховують і в майбутньому.

Англійський центральний захисник Льюїс Данк уже 16 років виступає в складі Брайтона й за цей час устиг заслужити на капітанську пов’язку.

34-річний виконавець тим часом має контракт до 2027 року, який продовжив посеред грудня минулого року.

Але цей факт не зупинив Ноттінгем Форест у бажанні підписати досвідченого футболіста, заради чого "лісники" останніми тижнями й контактували з представниками "чайок".

Однак розмова так і не просунулась у напрямку конкретних грошових еквівалентів — Брайтон дав зрозуміти, що на Данка й надалі розраховуватимуть, як на гравця основного складу, тому жодні пропозиції трансферу клубу не цікаві.

На рахунку Льюїса в цьому сезоні 22 матчі.