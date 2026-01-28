Англія

Бразильський півзахисник отримав дозвіл на медогляд і переговори після досягнення домовленості між клубами.

Вест Гем Юнайтед офіційно підтвердив, що атакуючий півзахисник Лукас Пакета отримав дозвіл пройти медичний огляд і обговорити особисті умови контракту з бразильським клубом Фламенгу.

Клуби вже погодили суму трансферу, який має стати повноцінним переходом.

Як зазначається у заяві лондонців, Пакета чітко дав зрозуміти своє бажання повернутися до Бразилії з особистих та сімейних причин.

28-річний футболіст прагне почати новий етап кар’єри після того, як у липні 2025 року був повністю виправданий у справі щодо порушення правил Футбольної асоціації Англії. Розгляд цієї справи тривав майже два роки та, за словами клубу, став серйозним психологічним випробуванням для гравця.

Попри всі спроби Вест Гем Юнайтед переконати Пакету залишитися, півзахисник залишався непохитним у своєму рішенні покинути команду. У підсумку головний тренер і керівництво клубу неохоче погодилися задовольнити запит футболіста на трансфер.

Раніше стави відомі умови трансферу Лукаса Пакета з Вест Гема до Фламенгу.