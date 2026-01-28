Англія

"Червоні дияволи" готують масштабну літню перебудову і шукають зіркове підсилення на лівий фланг атаки.

Манчестер Юнайтед розпочав планування складу на наступний сезон. За інформацією Daily Mail, одним із ключових завдань клубу є придбання якісного лівого вінгера. При цьому керівництво манкуніанців вирішило, що команда дотримуватиметься схеми з чотирма захисниками незалежно від того, хто обійме посаду головного тренера після Майкла Карріка.

Головним фаворитом на цю позицію став лідер Мілана Рафаель Леау. Італійські джерела підтверджують, що "россонері" готові вислухати пропозиції щодо 26-річного португальця. Наразі Леау є одним із найдорожчих активів Серії А — портал Transfermarkt оцінює його у 70 мільйонів євро.

Окрім зірки "россонері", "червоні дияволи" розглядають і менш дороговартісні варіанти. До списку потенційних новачків також потрапили Іліман Ндіає з Евертона та юний талант Челсі Тайрік Джордж.

Раніше повідомлялося, що Мартінес став пріоритетною ціллю Манчестер Юнайтед.