Англія

Оренда виявилась напрочуд успішною.

Іспанський фланговий захисник Алекс Хіменес уже пів року виступає в англійському Борнмуті на правах оренди з італійського Мілана.

І судячи з того, що 20-річний виконавець повністю адаптувався до вимог Андоні Іраоли, його термін перебування в Англії не обмежиться одним роком.

На рахунку футболіста 21 матч (1428 хвилин), один гол та один гольовий пас.

Стало відомо, що "вишні" вже найближчим часом офіційно повідомлять про активацію опції викупу гравця за 18,5 млн євро, тоді як сама оренда коштувала клубу ще 1,5 млн євро.

Контракт у такому випадку буде розраховано до 2030 року з можливістю продовження ще на один сезон.