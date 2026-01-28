Англія

Лондонський клуб готовий відпустити вінгера та шукає рішення разом із гравцем.

Крайній нападник Рахім Стерлінг близький до відходу з Челсі та може змінити клуб уже найближчими днями. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, керівництво "пенсіонерів" перебуває в постійному контакті з представниками 31-річного футболіста, намагаючись знайти оптимальне рішення до понеділка. Лондонський клуб готовий дозволити Стерлінгу залишити команду, а переговори між сторонами вже тривають.

Зазначається, що сам гравець налаштований якомога швидше визначитися зі своїм майбутнім та здійснити трансфер у найближчий час.

У поточному сезоні Рахім Стерлінг не провів жодного матчу за першу команду Челсі та жодного разу не потрапив до заявки на офіційні поєдинки, що лише пришвидшило його можливий відхід зі Стемфорд Брідж.