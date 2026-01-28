Англія

"Червоні дияволи" готові викласти солідну суму за досвідченого голкіпера збірної Аргентини.

Манчестер Юнайтед серйозно налаштований підсилити воротарську позицію і знову звернув увагу на зірку Астон Вілли Еміліано Мартінеса. За інформацією Football Insider, манкуніанці розглядають можливість повернення до кандидатури 33-річного чемпіона світу вже найближчим часом.

У боротьбі за аргентинця англійському гранду доведеться конкурувати з міланським Інтером. Потенційний трансфер Мартінеса оцінюють у 46 мільйонів євро. Варто зазначити, що діюча угода воротаря з "левами" розрахована до середини 2029 року.

У нинішньому сезоні Прем'єр-ліги Еміліано демонструє високий рівень майстерності: у 19 зустрічах він пропустив лише 17 голів, записавши на свій рахунок 6 "сухих" матчів.