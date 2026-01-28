Англія

Гравець у цьому сезоні ще не з’являвся за основну команду.

Французький центральний захисник Аксель Дісасі в цьому сезоні опинився поза основним складом лондонського Челсі й має лише примарні перспективи на покращення ситуації найближчим часом.

Можливо, 27-річному виконавцю варто повернутись до варіанту потенційної зміни клубу цієї зими, із чим йому охоче візьмуться допомогти лондонський Вест Гем та італійська Фіорентина.

Обидва клуби спостерігають за поверненням футболіста до роботи з основною командою та найближчим часом розглянуть можливість його переходу.

Очікування Челсі від виступів гравця з контрактом до 2029 року наразі невідомі, тоді як минулої зими він уже ходив до оренди в бірмінгемську Астон Віллу за 6 млн євро.