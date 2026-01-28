Англія

"Червоні дияволи" зацікавлені у трансфері лідера Евертона Ілімана Ндіає.

Манчестер Юнайтед виявляє зацікавленість у підписанні сенегальського вінгера Ілімана Ндіає, який виступає за інший клуб чемпіонату Англії — Евертон. Згідно з відомостями журналістів Teamtalk, манкуніанці планують оформити перехід африканського півзахисника у літнє трансферне вікно.

Ринкова вартість Ілімана оцінюється у 45 мільйонів євро. Термін чинного трудового договору між Ндіає та "ірисками" закінчується влітку 2029 року.

У турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед наразі перебуває на четвертому місці, тоді як Евертон розташовується на десятій сходинці.

Раніше повідомлялося, що Фенербахче хоче компенсувати втрату Ен-Несірі нападником Евертона.