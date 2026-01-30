Інше

Португальський півзахисник близький до підписання нового контракту з Аль-Хілялем, попри переговори з червоними дияволами в грудні.

Надії Манчестер Юнайтед підсилити центр поля в це трансферне вікно розбилися об реальність. Давня трансферна ціль клубу, Рубен Невеш, вирішив залишитися в Саудівській Аравії.

За інформацією Фабріціо Романо, колишній капітан Вулверхемптона перебуває на завершальній стадії переговорів щодо продовження контракту з Аль-Хілялем. Новий контракт Невеша буде розрахований на три роки. Повідомляється, що гравець дуже зацікавлений у продовженні співпраці, і сторонам залишилося владнати лише дрібні деталі.

Ця новина стала болісним ударом для планів Майкла Карріка. Як стало відомо, представники МЮ мали контакти з агентом гравця Жорже Мендешем ще наприкінці грудня, вивчаючи можливість трансферу. Проте англійський клуб так і не наважився зробити офіційну пропозицію, що дозволило саудівцям переконати свою зірку залишитися.

Клуб вирішив зберегти ресурси для масштабної перебудови влітку, пожертвувавши короткостроковим підсиленням зараз. Ситуація для МЮ може ускладнитися ще й можливим відходом Джошуа Зіркзе. За даними італійських ЗМІ, форвард може перейти в оренду до Ювентуса, що залишить Карріка з обмеженим вибором в атаці на другу частину сезону.