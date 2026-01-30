Трубін та Бенфіка знову зійдуться з мадридським Реалом у боротьбі за путівку до 1/8 фіналу.
Ліга чемпіонів, Getty Images
30 січня 2026, 13:38
У швейцарському Ньйоні розподілили пари учасників стикових поєдинків плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА.
Найбільшу увагу прикуто до жереба Бенфіки — лісабонські "орли" знову зустрінуться з мадридським Реалом. Це протистояння обіцяє бути особливо принциповим після того, як саме український воротар Анатолій Трубін своїм голом наприкінці основного етапу змусив мадридців пробиватися до 1/8 через стикові матчі.
Результати жеребкування:
Поєдинки цього етапу заплановані на 17-18 та 24-25 лютого.
Список клубів, які пройшли в 1/8 фіналу напряму:
Арсенал, Баварія, Ліверпуль, Тоттенгем, Барселона, Челсі, Спортинг та Манчестер Сіті.