У швейцарському Ньйоні розподілили пари учасників стикових поєдинків плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА. 

Найбільшу увагу прикуто до жереба Бенфіки — лісабонські "орли" знову зустрінуться з мадридським Реалом. Це протистояння обіцяє бути особливо принциповим після того, як саме український воротар Анатолій Трубін своїм голом наприкінці основного етапу змусив мадридців пробиватися до 1/8 через стикові матчі. 

Результати жеребкування:

  • Монако — ПСЖ

  • Бенфіка — Реал Мадрид

  • Карабах — Ньюкасл

  • Буде/Глімт — Інтер

  • Галатасарай — Ювентус

  • Боруссія Дортмунд — Аталанта

  • Брюгге — Атлетіко Мадрид

  • Олімпіакос — Баєр

Поєдинки цього етапу заплановані на 17-18 та 24-25 лютого.

Список клубів, які пройшли в 1/8 фіналу напряму:

Арсенал, Баварія, Ліверпуль, Тоттенгем, Барселона, Челсі, Спортинг та Манчестер Сіті. 