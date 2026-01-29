Ліга чемпіонів

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 29 січня 2026 року.

Лондонський Челсі у матчі восьмого туру Ліги чемпіонів УЄФА обіграв італійський Наполі на полі суперників (3:2).

Команді Антоніо Конте було принципово перемогти в цій зустрічі, однак натомість вона пропустила посеред першого тайму й ускладнила собі завдання.

Однак ще до перерви "Партенопеї" відігрались, після чого в них був тайм у запасі з потребою втримати перемогу.

Цього зробити не вдалось, і зрештою дубль Жуана Педро підкреслив невдалий єврокубковий сезон чемпіонів Італії.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Наполі — Челсі у рамках восьмого туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Наполі — Челсі 2:3

Голи: Вергара, 33, Гойлунн, 43 — Е. Фернандес, 19 (пен.), Педро, 61, 82

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Буонджорно, Жезус (Гутьєррес, 67) — Спінаццола (Беукема, 82), Лоботка, Мактоміней, Олівера — Вергара, Гойлунн, Ельмас (Лукаку, 82).

Челсі: Санчес — Гюсто (Гіттенс, 59, Бадьяшиль, 90), Джеймс, Фофана, Кукурелья — Кайседо, Сантос (Чалоба, 58) — Естеван (Гарначо, 74), Е. Фернандес, Нету (Палмер, 46) — Жуан Педро.

Попередження: Жезус, Ельмас — Фофана