Бразильський півзахисник проведе сезон-2025/26 у Бірмінгемі на правах оренди з Ювентуса.
Дуглас Луїс, ФК Астон Вілла
28 січня 2026, 20:59
Астон Вілла офіційно оголосила про перехід бразильського півзахисника Дугласа Луїса на правах оренди. Про це повідомляє пресслужба клубу.
27-річний футболіст приєднався до бірмінгемців з Ювентуса і проведе у складі Астон Вілли решту сезону-2025/26. Влітку 2024 року Луїз залишив англійський клуб та перейшов до італійського гранда, однак тепер повертається на Вілла Парк.
Дуглас Луїс виступав за Астон Віллу з 2019 року та за п’ять сезонів провів понад 200 матчів у складі команди. Разом з клубом він кваліфікувався до Ліги конференцій УЄФА та Ліги чемпіонів УЄФА у двох сезонах поспіль.
Ноттінгем Форест, за який Дуглас Луїс виступав на правах оренди у першій половині сезону, достроково повернув гравця туринському клубу, після чого той одразу приєднався до команди Унаї Емері.
У поточному сезоні бразилецт зіграв 14 матчів у всіх турнірах, віддав одну результативну передачу та сумарно провів на полі 710 хвилин.