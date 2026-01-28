Англія

Бразильський півзахисник проведе сезон-2025/26 у Бірмінгемі на правах оренди з Ювентуса.

Астон Вілла офіційно оголосила про перехід бразильського півзахисника Дугласа Луїса на правах оренди. Про це повідомляє пресслужба клубу.

27-річний футболіст приєднався до бірмінгемців з Ювентуса і проведе у складі Астон Вілли решту сезону-2025/26. Влітку 2024 року Луїз залишив англійський клуб та перейшов до італійського гранда, однак тепер повертається на Вілла Парк.

Дуглас Луїс виступав за Астон Віллу з 2019 року та за п’ять сезонів провів понад 200 матчів у складі команди. Разом з клубом він кваліфікувався до Ліги конференцій УЄФА та Ліги чемпіонів УЄФА у двох сезонах поспіль.

Ноттінгем Форест, за який Дуглас Луїс виступав на правах оренди у першій половині сезону, достроково повернув гравця туринському клубу, після чого той одразу приєднався до команди Унаї Емері.

У поточному сезоні бразилецт зіграв 14 матчів у всіх турнірах, віддав одну результативну передачу та сумарно провів на полі 710 хвилин.