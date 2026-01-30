Наставник саудівського клубу уникнув деталей ситуації з французьким форвардом і наголосив на професіоналізмі нападника.
Карім Бензема, Getty Images
30 січня 2026, 12:50
Головний тренер Аль-Іттіхада Сержіу Консейсау висловився щодо інформації про можливу відмову Каріма Бензема грати за команду після конфлікту з керівництвом клубу.
Раніше повідомлялося, що 38-річний форвард залишився незадоволеним новою пропозицією клубу та нібито попросив не включати його до заявки на матч Про-Ліги проти Аль-Фатеха, який завершився внічию 2:2.
Консейсау уникнув конкретики, зазначивши:
"Вам доведеться запитати у керівництва клубу про Каріма Бензема. Я тут, щоб тренувати, готувати команду до матчів, добиватися результатів і вигравати титули. Все інше виходить за межі моєї роботи.
Також португальський фахівець підкреслив важливість французького нападника для команди:
Можу сказати лише одне: Карім — чудовий професіонал і фантастичний гравець, яким я пишаюся як тренер", — сказав Сержіу.
Гравець наполягатиме на трансфері до європейського клубу, оскільки хоче потрапити ще й на чемпіонат світу-2026.