Наставник саудівського клубу уникнув деталей ситуації з французьким форвардом і наголосив на професіоналізмі нападника.

Головний тренер Аль-Іттіхада Сержіу Консейсау висловився щодо інформації про можливу відмову Каріма Бензема грати за команду після конфлікту з керівництвом клубу.

Раніше повідомлялося, що 38-річний форвард залишився незадоволеним новою пропозицією клубу та нібито попросив не включати його до заявки на матч Про-Ліги проти Аль-Фатеха, який завершився внічию 2:2.

Консейсау уникнув конкретики, зазначивши:

"Вам доведеться запитати у керівництва клубу про Каріма Бензема. Я тут, щоб тренувати, готувати команду до матчів, добиватися результатів і вигравати титули. Все інше виходить за межі моєї роботи.

Також португальський фахівець підкреслив важливість французького нападника для команди:

Можу сказати лише одне: Карім — чудовий професіонал і фантастичний гравець, яким я пишаюся як тренер", — сказав Сержіу.

Гравець наполягатиме на трансфері до європейського клубу, оскільки хоче потрапити ще й на чемпіонат світу-2026.