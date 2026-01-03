Англія

Англійський хавбек не зацікавлений у варіанті з орендою до Шарлотт.

Центральний півзахисник Ліверпуля Гарві Елліотт, який виступає на правах оренди за Астон Віллу, наразі не розглядає можливість переходу до МЛС. Про це повідомив відомий інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, Шарлотт намагався вийти з пропозицією щодо оренди 22-річного англійця, однак сам футболіст станом на сьогодні не зацікавлений у такому варіанті продовження кар’єри та не планує переїзд до США.

Ситуація з майбутнім Елліотта залишається складною. Наразі він виступає за Астон Віллу на правах оренди з Ліверпуля, проте випав із планів головного тренера Унаї Емері та перестав потрапляти до заявки команди.

Водночас дострокове повернення гравця до Ліверпуля можливе лише за умови виплати компенсації з боку Астон Вілли, а сам Елліотт через регламентні обмеження не має права представляти третій клуб у цьому сезоні.