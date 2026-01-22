Англія

1 гол у 8 матчах, виснаження та поразки в дербі.

Сезон, який розпочався для Ерлінга Голанда блискуче, раптово перетворився на смугу перешкод. Норвезький кіборг, який здавався невразливим, демонструє ознаки системного збою.

Попри феноменальні загальні цифри — 39 голів у 36 матчах за клуб та збірну — останні тижні стали справжнім випробуванням для нападника Манчестер Сіті. Статистика останнього місяця вражає зі знаком мінус: лише один забитий м'яч у восьми останніх іграх (і той з пенальті).

Це найдовша суха серія Голанда з гри за часів його виступів за Боруссію та Сіті. Спад форми лідера збігся з кризою всієї команди Пепа Гвардіоли: містяни втрачають очки в гонці за титул АПЛ (зокрема, болюча поразка в дербі від МЮ), а в Лізі чемпіонів зазнали сенсаційного фіаско від скромного Буде-Глімт (1:3). Матч проти норвежців став квінтесенцією проблем Ерлінга.

У критичний момент, коли Сіті потребував іскри, Голанд змарнував 100-відсотковий шанс з восьми метрів. У першій половині сезону такі м'ячі залітали у сітку із заплющеними очима, але зараз впевненість зникла. В інтерв'ю TNT Sports після матчу розчарований форвард не шукав виправдань:

"У мене немає відповідей. Я беру на себе повну відповідальність за те, що не зміг забити голи, які мав би забити. Я вибачаюся перед усіма вболівальниками "Манчестер Сіті", які подолали цей шлях", заявив нападник.

Експерти все частіше ставлять питання: чи не занадто Гвардіола експлуатує свого лідера? Голанд зіграв 2568 хвилин у 31 грі за клуб. Серед усіх нападників топ-5 ліг Європи він посідає друге місце за навантаженням, поступаючись лише Жану-Філіпу Матеті з Крістал Пелас.

Попереду у Сіті ще 16 матчів ліги та боротьба в кубках. Разом із іграми збірної Норвегії, Голанд ризикує провести до 69 матчів за сезон перед літнім Чемпіонатом світу. Чи витримає робот таке навантаження без перерви на техобслуговування — питання відкрите.