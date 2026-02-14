Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Італії, який відбудеться 14 лютого, розпочавшись о 21:45.

У рамках 25-го туру італійської Серії А-2025/26 у Мілані місцевий Інтер прийматиме Ювентус.

[*] — положення в турнірній таблиці

СУБОТА, 14 ЛЮТОГО, 21:45. СТАДІО ДЖУЗЕППЕ МЕАЦЦА, МІЛАН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ФЕДЕРІКО ЛА ПЕННА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Лідируючий у турнірній таблиці Серії А Інтер цього суботнього вечора спробує помститися Ювентусу за драматичну поразку з рахунком 3:4 на Альянц Стедіум у Турині в матчі першого кола. Команда Крістіана Ківу перебуває в хорошій формі, уникнувши поразок в останніх 12-ти своїх матчах чемпіонату, 11 з яких завершилися саме на її користь.

Атака "нерадзуррі" — із солідним відривом найкраща в Серії А-2025/26 (57 голів проти 41 у сьогоднішнього суперника). Подібна вражаюча ефективність має допомогти Інтеру досягнути бажаного результату в черговому Derby d'Italia, не зазнавши перших із березня 2012 року трьох поспіль поразок у цьому принциповому протистоянні в чемпіонаті.

Ювентус туром раніше ледь урятувався від домашньої поразки Лаціо, вирвавши нічию (2:2) у компенсований час поєдинку. Колектив Лучано Спаллетті прагне залишитися в топ-4 Серії А задля кваліфікації до Ліги чемпіонів, але спроможність туринців сьогодні стримати націлений на Скудетто міланський гранд викликає сумніви.

Зважаючи на певну ігрову нестабільність і велику для "б'янконері" кількість невдач у виїзних матчах проти рівних або сильніших на папері суперників, букмекери фаворитами вважають підопічних Ківу. Так, на перемогу Інтера можна поставити з коефіцієнтом 1.92, тоді як потенційний успіх Ювентуса оцінюється показником 4.01. Імовірність нічиєї представлена ​​коефіцієнтом 3.53.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Інтер: Зоммер — Біссек, Аканджі, Бастоні — Л. Енріке, Барелла, Чалханоглу, Зелінські, Дімарко — Л. Мартінес, М. Тюрам

Ювентус: Ді Грегоріо — Калулу, Бремер, Келлі, Камб'язо — Локателлі, Копмейнерс — Маккенні, Міретті, Їлдиз — Девід

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА