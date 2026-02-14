Португалія

Лісабонська Бенфіка у матчі 22 туру португальської Прімейра-ліги обіграла Санта-Клару на полі суперників (2:1).

Команда Жозе Моурінью мала суттєву перевагу над суперниками в першому таймі й відзначилась двома голами.

Це було критично важливим, оскільки вже на початку другої половини голкіпер "орлів" Анатолій Трубін схибив у простій ситуації, після чого гра стала хиткою, але гості її втримали.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Санта-Клара — Бенфіка у рамках 22-го туру португальської Прімейра-ліги-2025/26:

Санта-Клара — Бенфіка 1:2

Голи: Пасіенсія, 47 — Павлідіс, 16, Віктор, 38 (авт.)

Санта-Клара: Батіста — Соарес, Венансіу, Ліма, Віктор (Гільєрме, 46) — Сержінью, Клісман (Бреннер, 86), Феррейра (Тавареш, 62) — Лопес (Велінтон, 73), Пасіенсія (Фернандо, 62), Г. Сілва.

Бенфіка: Трубін — Араужу, А. Сілва, Отаменді, Даль — Барренечеа, Баррейру — Престіанні (Ману, 90), Р. Сілва (Судаков, 79), Шельдеруп (Л. Кабрал, 68) — Павлідіс.

Попередження: Лопес, 45, Пасіенсія, 59, Соарес, 66, Венансіу, 78, Тавареш, 84 — Престіанні, 90, Араужу, 90+1

Вилучення: Соарес, 90+2 (друге попередження)