Іспанія

Нідерландець шокований рішенням ВАР.

Півзахисник Барселони Френкі де Йонг висловився про незарахований гол захисника каталонської команди Пау Кубарсі у матчі з мадридським Атлетіко (0:4). Цитує нідерландського гравця SportyTV.

«Складно про щось говорити після такого… Нам сказали, що зламалася система під час перевірки ВАР. Це дуже дивно. Божевільний скандал!», — заявив де Йонг.

За рахунку 0:4 центральний захисник Барселони Пау Кубарсі забив гол, але після перегляду ВАР його було скасовано.