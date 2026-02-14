Нідерландець шокований рішенням ВАР.
Де Йонг, Getty images
14 лютого 2026, 16:56
Півзахисник Барселони Френкі де Йонг висловився про незарахований гол захисника каталонської команди Пау Кубарсі у матчі з мадридським Атлетіко (0:4). Цитує нідерландського гравця SportyTV.
«Складно про щось говорити після такого… Нам сказали, що зламалася система під час перевірки ВАР. Це дуже дивно. Божевільний скандал!», — заявив де Йонг.
За рахунку 0:4 центральний захисник Барселони Пау Кубарсі забив гол, але після перегляду ВАР його було скасовано.