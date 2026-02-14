Іспанія

Цікавий двобій в Барселоні.

В рамках 24-го туру іспанської Ла Ліга Еспаньйол на Естадіо Корнелья-Ель Прат приймав Сельту.

У запеклому двобої, команди не виявили сильнішого. На 86 хвилині нападник господарі Долан здавалося б приніс своїй команді перемогу, але на заваді тріумфу каталонського колективу став Борха Іглесіас, який в компенсований час врятував нічию для гостей.

Еспаньйол – Сельта 2:2

Голи: Гарсія, 66, Долан, 86 — Жутгла, 38, Іглесіас, 90+3

Еспаньйол: Дмітрович — Ель-Хілалі, Рідель, Кабрера, Ромеро — Нгонге (К. Гарсія, 56), Еспосіто (У. Гонсалес, 56), Лосано, Мілья (Х. Каррерас, 72) — Пікель (Долан, 56), Фернандес (Терратс, 84).

Сельта: Раду — Родрігес (Аспас, 88), Старфельт, Алонсо — Руеда (Мінгеса, 70), Роман (Весіно, 88), Лопес, Каррейра — Жутгла (Моріба, 70), Іглесіас, Сведберг (Дуран, 70).

Попередження: Кабрера, 90+4