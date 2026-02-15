Іспанія

Баски перевернули хід матчу після перерви та зберегли шанси на єврокубкову зону.

Ов’єдо приймав Атлетік в матчі чемпіонату Іспанії.

До перерви господарі виглядали не гірше за суперника, хоча обидві команди діяли обережно. Ов’єдо завдав лише чотири удари за перший тайм, стільки ж — після перерви. На 24-й хвилині астурійці могли відкривати рахунок, коли Шайра прорвався лівим флангом у штрафний майданчик, але Ільяс пробив вище воріт.

Утім, на 30-й хвилині саме Шайра вивів господарів уперед, реалізувавши вихід сам на сам із голкіпером. Після цього Ов’єдо фактично зупинився в атаці, тоді як Атлетік додав у швидкості та агресії.

На 57-й хвилині Хаурегісар відновив рівновагу, потужно пробивши з-за меж штрафного майданчика у дальній кут. А на 70-й хвилині баски заробили пенальті, який чітко реалізував Сансет — 1:2.

У підсумку Атлетік здобув важливі три очки й продовжує боротьбу за місця в єврокубках, перебуваючи лише за три пункти від топ-7 турнірної таблиці Ла Ліги.

Реал Ов'єдо – Атлетік 1:2

Голи: Чайра (30) – Хаурегісар (58), Сансет (71, пен)