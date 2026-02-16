Україна

Майже рік виступів за одеситів.

Одеський Чорноморець на своїх офіційних ресурсах оголосив про завершення відносин з українським центральним захисником Ярославом Ракіцьким.

36-річний виконавець долучився до "моряків" наприкінці березня минулого року й за цей час провів 26 матчів, забив три голи та віддав дві гольових передачі.

17 зустрічей, три м’ячі та один асист припали на поточний сезон у Першій лізі та Кубку України.

У клубі зазначили, що сторони розійшлись обопільної згоди.