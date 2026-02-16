Франція

Марокканський функціонер оголосив про відхід на тлі кадрових змін у клубі.

Мехді Бенатіа більше не обіймає посаду спортивного директора Марселя. Про своє рішення марокканський функціонер повідомив у соціальних мережах — вже наступного дня після нічиєї зі Страсбуром (2:2). Його відставка відбулася також невдовзі після звільнення головного тренера Роберто Де Дзербі.

Колишній захисник пояснив, що працював у клубі з максимальною відданістю та прагненням повернути команду на провідні позиції у французькому футболі.

"З моменту прибуття в клуб я завжди діяв із душею і однією одержимістю: повернути Марсель на належне йому місце.

Сьогодні ми все ще у грі. Вихід у Лігу чемпіонів цілком досяжний, і ми, як і раніше, боремося за перемогу в Кубку Франції", — зазначив Бенатіа.

