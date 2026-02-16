Інше

Поразка від Аль-Ахлі стала останньою краплею для іспанського тренера.

Саудівський Аш-Шабаб оголосив про звільнення головного тренера Іманоля Альгуасіля. Рішення було ухвалене після серії невдалих результатів, кульмінацією якої стала розгромна поразка з рахунком 2:5 від Аль-Ахлі.

Баскський фахівець очолив команду після завершення минулого сезону, коли залишив Реал Сосьєдад. Однак закріпитися в чемпіонаті Саудівської Аравії йому не вдалося — нестабільні виступи змусили керівництво клубу вдатися до кадрових змін.

За інформацією місцевих джерел, серед основних кандидатів на вакантну посаду розглядаються Гус Пойєт та Валід Реграгі.

Клуб планує найближчим часом визначитися з новим наставником, аби стабілізувати результати команди у другій частині сезону.