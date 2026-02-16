Інше

Бельгієць про різницю між двома топ-лігами.

Колишній вінгер лондонського Челсі та мадридського Реала Еден Азар порівняв між собою АПЛ та Ла Лігу. Його слова наводить The Guardian.

«У цих лігах є різні стилі гри. У Прем'єр-лізі більше фізики, ви не перестаєте бігати. Ла Ліга більш технічна.

У Реалі можна керувати грою, але в АПЛ у вас немає шансів – ви маєте працювати на повній швидкості протягом 90 хвилин», – сказав Азар.

Еден Азар відіграв за Челсі в АПЛ 245 матчів, забив 85 голів та віддав 57 результативних передач. В свою чергу за Реал у Ла Лізі бельгієць провів 54 матчі, відзначившись чотирма мʼячами та девʼятьма асистами.