Німеччина

Угорець отримав частковий розрив зв’язки коліна у матчі з Вольфсбургом і вибув щонайменше на шість тижнів.

Голкіпер РБ Лейпциг Петер Гулачі отримав серйозну травму під час матчу Бундесліги проти Вольфсбурга (2:2).

За результатами МРТ-обстеження, проведеного 16 лютого, у 35-річного воротаря діагностували частковий розрив медіальної колатеральної зв’язки лівого коліна. Хірургічне втручання не планується — лікування проходитиме консервативним методом. Очікується, що угорець пропустить щонайменше шість тижнів і не повернеться на поле до кінця березня.

Гулачі зазнав ушкодження вже на 8-й хвилині зустрічі, однак зміг продовжити гру до 29-ї хвилини, після чого його замінив Мартен Вандевордт. Для бельгійського воротаря це шанс отримати більше ігрової практики в основному складі.

У клубі висловили підтримку своєму досвідченому голкіперу. Спортивний директор Марсель Шефер зазначив, що Гулачі є "абсолютним професіоналом із сильним менталітетом" і зробить усе можливе для якнайшвидшого повернення.

Нагадаємо, у 2022 році воротар вже переніс серйозну травму — розрив хрестоподібної зв’язки, але тоді постраждало інше коліно.