Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 1/16 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26 лісабонська Бенфіка зустрінеться з мадридським Реалом.

Перший поєдинок відбудеться у вівторок, 17 лютого, на Ештадіу да Луж у Лісабоні, Португалія. Початок — о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Альваро Арбелоа. Так, на перемогу Реала можна поставити з коефіцієнтом 1.91, тоді як потенційний успіх Бенфіки оцінюється показником 3.79. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.11.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Тайм із більшою кількістю голів: 2-й", представлений показником 2.04.

Коефіцієнтом 2.94 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Вінісіуса Жуніора.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Реал не програє й тотал більше 2,5". На нього можна поставити з показником 2.13.

Слідкуйте за матчем Бенфіка — Реал Мадрид на Football.ua.