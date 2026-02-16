Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Бенфіка — Реал Мадрид, Getty Images
16 лютого 2026, 23:38
У рамках 1/16 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26 лісабонська Бенфіка зустрінеться з мадридським Реалом.
Перший поєдинок відбудеться у вівторок, 17 лютого, на Ештадіу да Луж у Лісабоні, Португалія. Початок — о 22:00 за київським часом.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Альваро Арбелоа. Так, на перемогу Реала можна поставити з коефіцієнтом 1.91, тоді як потенційний успіх Бенфіки оцінюється показником 3.79. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4.11.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "Тайм із більшою кількістю голів: 2-й", представлений показником 2.04.
Коефіцієнтом 2.94 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Вінісіуса Жуніора.
Також пропонуємо розглянути сценарій "Реал не програє й тотал більше 2,5". На нього можна поставити з показником 2.13.
Слідкуйте за матчем Бенфіка — Реал Мадрид на Football.ua.