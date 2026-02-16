Італія

Угода до 2029 року передбачає опцію пролонгації ще на один сезон.

Болонья офіційно оголосила про продовження контракту з півзахисником Єнсом Одгором. Про це повідомила пресслужба італійського клубу.

Нова угода з 26-річним футболістом розрахована до 30 червня 2029 року та містить опцію продовження ще на один сезон.

Одгор приєднався до Болоньї в лютому 2024 року на правах оренди з АЗ за 225 тисяч євро. Вже влітку того ж року італійці викупили його контракт за 4,28 мільйона євро. Наразі Transfermarkt оцінює вартість гравця у 15 мільйонів євро.

У сезоні-2025/26 Єнс Одгор провів 31 матч у складі Болоньї, забив шість м’ячів та віддав дві результативні передачі.