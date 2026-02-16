Головний тренер Реала поділився очікуваннями перед першим матчем плейоф проти Бенфіки та підкреслив готовність команди розкрити свій максимум.
Альваро Арбелоа, getty images
16 лютого 2026, 22:10
Головний тренер Реала Альваро Арбелоа поділився очікуваннями перед першим матчем плейоф Ліги чемпіонів проти Бенфіки.
"Завтра Бенфіка буде дуже сильною, і ми маємо бути готовими. У них є неймовірний лідер, який задає гру команді — це їхній тренер. Наша мета не помститися Бенфіці, а виграти Лігу чемпіонів, і перемога над ними — крок у цьому напрямку", — заявив Арбелоа.
Тренер підкреслив, що команда добре підготувалася:
"Я не думаю, що Жозе Моурінью може нас здивувати, бо добре знаю стиль його команд. Навіть якби він виставив молодіжний склад, стиль гри залишився б таким самим. Це новий матч, і ми готові до нього".
Арбелоа також відзначив старання своїх гравців і командну дисципліну:
"Все хороше, що робить команда, — це завдяки зусиллям гравців, які готуються до кожного матчу так, ніби це останній. Ми зосереджені на тому, щоб розкрити в собі найкраще".
Що стосується підготовки та тактики, Арбелоа зазначив:
"Наш підхід завжди зосереджений на футболі. Щоб виграти матч, потрібно грати на високому рівні 90 хвилин: добре захищатися, атакувати, залишатися зосередженими на стандартних положеннях. Це ключ до перемоги та повноцінної гри".
Головний тренер відзначив складність Бенфіки:
"Вони дуже конкурентні, у них сильні гравці та чіткий стиль. Ми готуємося до високого рівня гри, який очікує на нас".
Арбелоа також згадав стосунки з Моурінью:
"Якщо колись запрошу його на обід, це буде просто дружня зустріч. Ми добрі друзі, і я завжди бажаю йому всього найкращого. Моя мета — пройти далі в плейоф".
Щодо конкретних гравців, тренер додав:
"Феде, Чуамені та Камавінга чудово виконують свою роботу у центрі поля. Вони гравці світового класу, і вся команда працює на оборону разом".
Нарешті, Арбелоа висловився про Мбаппе:
"Він з нами, тренуватиметься, а завтра побачимо, чи зможе грати".
Матч Бенфіка — Реал стартує 17 лютого о 22:00 за київським часом у Лісабоні.