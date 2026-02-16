Ліга чемпіонів

Головний тренер Реала поділився очікуваннями перед першим матчем плейоф проти Бенфіки та підкреслив готовність команди розкрити свій максимум.

Головний тренер Реала Альваро Арбелоа поділився очікуваннями перед першим матчем плейоф Ліги чемпіонів проти Бенфіки.

"Завтра Бенфіка буде дуже сильною, і ми маємо бути готовими. У них є неймовірний лідер, який задає гру команді — це їхній тренер. Наша мета не помститися Бенфіці, а виграти Лігу чемпіонів, і перемога над ними — крок у цьому напрямку", — заявив Арбелоа.

Тренер підкреслив, що команда добре підготувалася:



"Я не думаю, що Жозе Моурінью може нас здивувати, бо добре знаю стиль його команд. Навіть якби він виставив молодіжний склад, стиль гри залишився б таким самим. Це новий матч, і ми готові до нього".

Арбелоа також відзначив старання своїх гравців і командну дисципліну:



"Все хороше, що робить команда, — це завдяки зусиллям гравців, які готуються до кожного матчу так, ніби це останній. Ми зосереджені на тому, щоб розкрити в собі найкраще".

Що стосується підготовки та тактики, Арбелоа зазначив:



"Наш підхід завжди зосереджений на футболі. Щоб виграти матч, потрібно грати на високому рівні 90 хвилин: добре захищатися, атакувати, залишатися зосередженими на стандартних положеннях. Це ключ до перемоги та повноцінної гри".

Головний тренер відзначив складність Бенфіки:



"Вони дуже конкурентні, у них сильні гравці та чіткий стиль. Ми готуємося до високого рівня гри, який очікує на нас".

Арбелоа також згадав стосунки з Моурінью:



"Якщо колись запрошу його на обід, це буде просто дружня зустріч. Ми добрі друзі, і я завжди бажаю йому всього найкращого. Моя мета — пройти далі в плейоф".

Щодо конкретних гравців, тренер додав:



"Феде, Чуамені та Камавінга чудово виконують свою роботу у центрі поля. Вони гравці світового класу, і вся команда працює на оборону разом".

Нарешті, Арбелоа висловився про Мбаппе:



"Він з нами, тренуватиметься, а завтра побачимо, чи зможе грати".

Матч Бенфіка — Реал стартує 17 лютого о 22:00 за київським часом у Лісабоні.