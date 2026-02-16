Головний тренер Галатасарая підтвердив інтерес до хавбека Інтера.
Хакан Чалханоглу, Getty Images
16 лютого 2026, 22:22
Головний тренер Галатасарая Окан Бурук відкрито висловився щодо можливого переходу півзахисника Інтера Хакана Чалханоглу.
Наставник стамбульського клубу наголосив, що добре знає футболіста та не приховує бажання бачити його у складі своєї команди.
"Я дуже добре знаю Хакана Чалханоглу, уже приблизно 15 років… ми знаємо, що він є фанатом Галатасарая.
Ми чекаємо на його приєднання до Гала з розкритими обіймами!" — цитує слова Бурука видання Gazzetta dello Sport.
Нагадаємо, влітку минулого року Галатасарай уже робив пропозицію щодо 32-річного хавбека, однак вона була більш ніж удвічі меншою за суму, яку хотів отримати Інтер — міланський клуб розраховував на 25–30 млн євро. Окрім того, інтерес до гравця проявляв й Фенербахче.
Нагадаємо, що поточний контракт Хакана Чалханоглу з міланським Інтером розрахований до літа 2027 року.