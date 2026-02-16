Туреччина

Головний тренер Галатасарая підтвердив інтерес до хавбека Інтера.

Головний тренер Галатасарая Окан Бурук відкрито висловився щодо можливого переходу півзахисника Інтера Хакана Чалханоглу.

Наставник стамбульського клубу наголосив, що добре знає футболіста та не приховує бажання бачити його у складі своєї команди.

"Я дуже добре знаю Хакана Чалханоглу, уже приблизно 15 років… ми знаємо, що він є фанатом Галатасарая.

Ми чекаємо на його приєднання до Гала з розкритими обіймами!" — цитує слова Бурука видання Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, влітку минулого року Галатасарай уже робив пропозицію щодо 32-річного хавбека, однак вона була більш ніж удвічі меншою за суму, яку хотів отримати Інтер — міланський клуб розраховував на 25–30 млн євро. Окрім того, інтерес до гравця проявляв й Фенербахче.

Нагадаємо, що поточний контракт Хакана Чалханоглу з міланським Інтером розрахований до літа 2027 року.