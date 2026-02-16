Італія

Український півзахисник продемонстрував стабільну гру у матчі Серії А проти Кремонезе.

Головний тренер Дженоа Даніеле Де Россі високо оцінив виступ українського півзахисника Руслана Маліновського в матчі 25-го туру Серії А проти Кремонезе (0:0).

"Я хочу ставити якісних футболістів у півзахист, щоб ми забивали. Я знав, що в цьому матчі ми будемо більше володіти м'ячем. Бальданці був варіантом для виходу на заміну. Я задоволений грою Мессіаса – якщо ми можемо дозволити собі мати на полі його і Маліновського, це означає, що команда буде грати у свою гру", – зазначив Де Россі.

Тренер також похвалив командну роботу:



"Френдруп відбігав за двох. Я задоволений усіма, але Маліновський провів свій найкращий матч з тих пір, як я працюю в Генуї. Позитивним моментом була стійкість команди, ми провели більше чверті години, відбиваючись від кутових ударів суперника, а я знаю, наскільки вони небезпечні".

Руслан Маліновський продовжує демонструвати стабільну гру у складі Дженоа, ставши ключовим гравцем у центрі поля під керівництвом Де Россі.