Іспанія

Завершився перенесений матч 16 туру Ла Ліги.

Вільярреал завдяки голу Мікаутадзе переміг Леванте (1:0)

Єдиний гол у зустрічі був забитий на 57-й хвилині. Грузинський нападник пройшов лівим флангом, увірвався до штрафного майданчика, обіграв воротаря та відкотив м'яч на Пепе. Вінгер вирішив не бити сам, а повернув м’яч Мікаутадзе. Форвард точним ударом спрямував круглого у нижній кут. Захисники, які стояли на лінії воріт, не змогли врятувати команду.

У підсумку Жовта субмарина здобуває перемогу та повертається на третю сходинку турнірної таблиці з 48 очками. Леванте продовжує перебувати на дні таблиці з 18 балами.

Леванте — Вільярреал 0:1

Гол: Мікаутадзе, 57

Леванте: Раян — Тольян, Дела, Морено (Венседор, 65), Пампін — Рагубер (Етта Ейонг, 65), Оласагасті — Гарсія (Маттурро, 65), Лосада (Альварес, 74), Кортес (Тунде, 89) — Еспі

Вільярреал: Жуніор — Моуріньйо, Наварро, Марін, Кардона — Пепе, Комесанья, Гує (Парті, 79), Молейро (Фрімен, 89) — Перес (Педраса, 71), Мікаутадзе (Олувасеї, 89)

Попередження: Еспі, Лосада, Перес, Тольян — Гує, Комесанья, Пепе