Інше

Аргентинський хавбек Інтер Маямі вважає здобуття титулу в США складнішим завданням, ніж перемогу в ЛЧ.

Аргентинський хавбек Інтер Маямі Родріго де Пауль порівняв виступи в МЛС та Лізі чемпіонів УЄФА.

"МЛС важче виграти, ніж Лігу чемпіонів", — передає слова півзахисника акаунт The Touchline у соціальних мережах.

Нагадаємо, що в Європі хавбек довгий час виступав за мадридський Атлетіко. Де Пауль поповнив ряди американського колективу у 2025 році. Термін чинного трудового договору між Інтер Маямі та півзахисником закінчується наприкінці грудня 2029-го.

У минулому сезоні клуб із Флориди став чемпіоном МЛС. У цей момент ринкова вартість аргентинця оцінюється в 15 мільйонів євро.

Раніше Інтер Маямі представив нову форму перед початком сезону.