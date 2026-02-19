Новачок УПЛ підсилив лінію оборони.
Марʼян Фаріна, Getty Images
19 лютого 2026, 16:25
Один з аутсайдерів УПЛ Кудрівка оформила перехід захисника донецького Шахтаря Марʼяна Фарина. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Зазначається, що мова йде про орендну угоду, яка розрахована до кінця поточного сезону.
У першій половині сезону-2025/26 Марʼян Фарина провів за донецький Шахтар два поєдинки. Нагадаємо, що Кудрівка посідає 13 місце в УПЛ.
Раніше повідомлялося, що Кудрівка орендувала півзахисника «гірників» Антона Глущенка.