Новачок УПЛ підсилив лінію оборони.

Один з аутсайдерів УПЛ Кудрівка оформила перехід захисника донецького Шахтаря Марʼяна Фарина. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Зазначається, що мова йде про орендну угоду, яка розрахована до кінця поточного сезону.

У першій половині сезону-2025/26 Марʼян Фарина провів за донецький Шахтар два поєдинки. Нагадаємо, що Кудрівка посідає 13 місце в УПЛ.

Раніше повідомлялося, що Кудрівка орендувала півзахисника «гірників» Антона Глущенка.