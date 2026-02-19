Іспанія

Французький півзахисник Реала повернувся до занять у загальній групі після дискомфорту в матчі Ліги чемпіонів.

Півзахисник Реала Орельен Чуамені відчув дискомфорт у грі Ліги чемпіонів проти Бенфіки. Втім, травми у француза немає — у четвер він тренувався з командою. Про це розповідає The Touchline.

Реал готується до гостьового матчу іспанської Ла Ліги проти Осасуни. Команди зіграють у суботу, 21 лютого.

Зазначимо, що Реал очолює турнірну таблицю чемпіонату Іспанії. Друга Барселона відстає на два залікові бали.

Нагадаємо, що на тижні Реал обіграв Бенфіку на виїзді в Лізі чемпіонів із рахунком 1:0.