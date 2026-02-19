Італія

Чергове вилучення Аллегрі.

Головний тренер Мілана Массіміліано Аллегрі висловився після перенесеного матчу 24-го туру італійської Серії А з Комо (1:1). Його слова наводить DAZN.

«Гра з Комо була непростою. Пропустивши першими, моя команда добре відреагувала. Нам потрібно зосередитись на тому, щоб повернутися на переможний шлях у недільному матчі з Пармою.

Це був складний матч, часом нудний. Леан добре діяв в епізоді із забитим голом, як і Яшарі, який віддав результативну передачу. Ми повинні зберігати спокій та продовжувати працювати.

Моє вилучення? Я гадаю, що був фол. Салемакерс намагався повернути м'яч, і я вважаю, що Фабрегас притримував його. Це пряме втручання в ігровий момент. Неприпустима поведінка.

Наступного разу, коли хтось бігтиме біля лінії, я зроблю підкат. Я пішов туди, щоб захистити Салемакерса, і на мене накинувся один із співробітників Комо», – сказав Аллегрі.

Зараз Мілан посідає друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Італії, відстаючи від лідируючого Інтера на сім очок.