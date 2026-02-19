Іспанія

Наставник Севільї агресивно відреагував на рішення судді в грі з Алавесом.

Головний тренер Севільї Матіас Алмейда отримав семиматчеву дискваліфікацію за поведінку під час поєдинку 24-го туру Ла Ліги проти Алавеса, який завершився з рахунком 1:1.

Інцидент стався наприкінці зустрічі. Аргентинський фахівець емоційно відреагував на рішення головного арбітра Йосу Галеча та отримав червону картку. Після вилучення Алмейда не стримався та продовжив конфлікт, кричачи на рефері просто біля технічної зони.

Ситуація настільки загострилася, що до врегулювання конфлікту були змушені долучитися представники клубу та правоохоронці, які перебували на стадіоні.

Таким чином, Севілья на тривалий період залишиться без свого наставника на лаві запасних у матчах чемпіонату Іспанії.