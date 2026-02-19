Ліга чемпіонів

Аргентинець віддав належне бельгійській команді.

Головний тренер мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне підбив підсумки матчу з Брюгге (3:3) у рамках плей-офф Ліги чемпіонів. Цитує аргентинського фахівця Marca.

«Матч пройшов саме так, як ми й очікували – проти найскладнішого суперника у Лізі чемпіонів. Вони мають багато молодих і дуже працьовитих гравців. Ми знали, що буде непросто.

У першому таймі ми контролювали гру, забили два голи та провели кілька контратак, якими не змогли ефективно скористатися.

По перерві суперник повернувся у гру, а ми вже не атакували так, як раніше. Брюгге зрівняв рахунок, потім ми повели 3:2, а їхній третій гол став результатом нашої помилки в обороні – вони скористалися цим шансом.

Чи могли ми розраховувати на більше? Якщо судити по першому тайму, то так.

Якщо ж подивитися на ситуацію в цілому, то нічия – справедливий результат. Обидві команди мали шанси, скористалися ними. Матч-відповідь відбудеться вдома, і ми сподіваємося на відмінну гру», — сказав Сімеоне.

Матч-відповідь між Атлетіко та Брюгге відбудеться 24-го лютого.